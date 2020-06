Mensen wachten geduldig voor heropening en laten eerste pintje smaken : “Dit heb ik écht gemist, thuis smaakt dit zo goed niet” Kristien Bollen

08 juni 2020

01u08 5 Tienen Café trefpunt aan de Hannuitsesteenweg was vanavond een heus trefpunt. Het café opende voor amper één uurtje de deuren, bij wijze van kleine test voor Heidi en Jan die eigenlijk ieder een café runnen, om te kunnen ondervinden wat ze eventueel nog beter kunnen aanpassen. Maar veel klanten bleken het nieuws te hebben opgevangen en nog voor middernacht stond er al een hele rij, gelukkig geduldig. Eenmaal binnen en een slok van de eerste frisse pint, hoorde je bij velen een “vreugdekreet”.



Jan Struyven runt normaal café Industrie in Tienen en Heidi het Trefpunt in Bost. Noodgedwongen moesten ze twaalf weken de deuren sluiten maar vanavond openden ze alvast voor een uurtje de zaak in Bost. “Bij wijze van proef en om de klanten weer te zien” klonk het op voorhand.

Rustig afwachten en meteen goede sfeer

Terwijl Heidi en Jan binnen de tapkraan helemaal op punt stelden, stroomden al mensen toe. Toch bleef de sfeer rustig en schoven ze netjes en op voldoende afstand aan. Het verlossende signaal kwam net één minuut over middernacht. De lichten van het café floepten aan en gordijnen gingen omhoog. De eerste klanten konden, na eerst de handen ontsmetten, binnen een plaatsje nemen.

Pintje, pintje en nog een pintje...

Heidi en jan stonden vanavond samen in het Trefpunt... Gelukkig maar. Opvallend, klanten kwamen niet in kleine groepjes maar in grote “bubbels”... Een groep van tien, eentje van acht... slecht enkelen waren met twee. “Iedereen heeft eventjes moeten wachten op een pintje” zegt Jan. “Aan de toog mogen we niet meer serveren, we moeten opdienen aan tafel. De klanten hebben er gelukkig wel begrip voor en wachten rustig af.”

Beter dan thuis

Normaal is niets beter dan thuis, volgens een of ander gezegde toch. Al blijkt dit vanavond niet te kloppen. Her en der wordt er een zucht geslagen. ditmaal niet van “miserie” maar van opluchting en zaligheid. “Dit heb ik thuis echt wel gemist hoor, zegt stamgast Chris Vanbrusselen van slechts enkele huizen verderop, die na wéken gemis weer naar zijn favoriete café kan. “En morgen als het mag ben ik weer hier, ik heb heel wat in te halen hoor” lacht de man.