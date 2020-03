Mensen blijven drummen tijdens wekelijkse markt, slechts een enkeling draagt een mondmasker (al dan niet op het hoofd) Kristien Bollen

17 maart 2020

14u04 62

Ondanks de massale oproep “Blijf in uw kot”, was daar op de dinsdagmarkt in Tienen vandaag nauwelijks iets te merken. Misschien een “ietsje” minder volk. Maar vooral helaas: slechts enkelingen gebruiken hun gezond verstand en houden netjes afstand. Enkele marktkramers boden dan weer wel handgel aan voor hun klanten maar aan heel wat kramen was het drummen en was er van minstens één meter afstand houden geen sprake. Slechts een enkeling droeg een mondmasker, al werd er ook een man gespot die zo een ding vrolijk op zijn hoofd droeg....veiligheid ?