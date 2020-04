Menselijke voet die maandag werd aangetroffen tijdens afvalverwerking blijkt wel degelijk van een vrouw Kristien Bollen

18u40 0 Tienen In Tienen is maandag een In Tienen is maandag een menselijke voet aangetroffen bij de afvalophaling. Het was een arbeider van een afvalverwerkend bedrijf die de voet aantrof tussen het afval dat hij aan het sorteren was.De verantwoordelijke van het bedrijf contacteerde de politie van zone Getevallei die ook onmiddellijk het parket inschakelde. De wetsarts, het Disaster Victim Identification-team (DVI), het labo, de recherche van de politiezone en de federale gerechtelijke politie van Leuven kwamen ter plaatse. De hoop sloop- en bouwafval waarin die werd aangetroffen werd onder toezicht van de speurders verder gesorteerd maar leverde geen verder resultaat op.

Wetsarts

Intussen heeft een wetsarts de voet verder onderzocht en daaruit blijkt dat het om de voet van een vrouw gaat. “Om welke vrouw het zou kunnen gaan is voorlopig nog niet duidelijk” klinkt het bij het Leuvense parket. “Verdere onderzoeken zoals de politionele en forensische worden verder gezet.”

Trachten DNA-profiel op te stellen

Veel meer is over de vrouwenvoet echter nog niet geweten. “De leeftijd van het slachtoffer, de identiteit, de doodsoorzaak of het tijdstip van overlijden zijn factoren die we nog niet hebben kunnen achterhalen. Verder onderzoek zal dit nog moeten uitwijzen. Er zal getracht worden om een DNA-profiel van het slachtoffer op te stellen en ook loopt het onderzoek van hoe de voet in het afvalverwerkingsbedrijf is kunnen terecht komen. De federale gerechtelijke politie van Leuven werkt volop verder aan dit onderzoek.”

Niet de eerste maal

Het is niet de eerste keer dat er menselijke resten tussen het afval worden aangetroffen bij Maes Containers aan de Leeuwerikweg in Tienen. Op 19 juli 2013 werd op dezelfde locatie, maar met de bedrijfsnaam Sita, een lichaam aangetroffen. Na onderzoek bleek dit om een Brit te gaan.