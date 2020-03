Menselijke voet aangetroffen tijdens afvalverwerking in Tienen Kristien Bollen

30 maart 2020

17u21 170 Tienen In Tienen is maandag een menselijke voet aangetroffen bij de afvalophaling. Dat meldt het Leuvense parket. Het was een arbeider van een afvalverwerkend bedrijf die de voet aantrof tussen het afval dat hij aan het sorteren was.

Een arbeider van het afvalverwerkingsbedrijf Maes Containers aan de Leeuwerikweg in Tienen trof deze ochtend rond 7.45 uur de voet aan tussen het afval dat hij aan de band aan het sorteren was.

Mortuarium

De verantwoordelijke van het bedrijf contacteerde de politie van zone Getevallei die ook onmiddellijk het parket inschakelde. De wetsarts, DVI, het labo, de recherche van de politiezone en de federale gerechtelijke politie van Leuven kwamen ter plaatse.

De wetsarts bevestigde dat de voet van menselijke oorsprong was. Volgens de eerste bevindingen zou het gaan om de rechtervoet van een vrouw. De voet werd overgebracht naar het mortuarium, waar de gerechtsdeskundigen en DVI verdere onderzoeken zullen verrichten.

Bouw- en sloopafval

In het bedrijf verwerkt men bouw- en sloopafval. “Zowel van grote bouwwerven als van particulieren”, klinkt het bij Maes Containers. Deze afval komt van andere sites en is al grof voorgesorteerd. Hier sorteren we tot in de details en definitief. Intussen zijn onze mensen onder toezicht van politie de hele berg waarin de voet is aangetroffen volledig aan het sorteren. Momenteel leverde dat nog niets op.”

Niet de eerste maal

Het is niet de eerste keer dat er menselijke resten tussen het afval worden aangetroffen. Op 19 juli 2013 werd op dezelfde locatie, maar met de bedrijfsnaam Sita, een lichaam aangetroffen. Na onderzoek bleek dit om een Brit te gaan.

DNA-onderzoek

“Op dit moment is nog niet geweten aan wie de voet toebehoorde, en onder welke omstandigheden en wanneer de voet bij het afvalverwerkingsbedrijf terechtkwam”, aldus het parket.

“Er zal onder andere geprobeerd worden om een DNA-onderzoek en leeftijdsbepaling op de voet uit te voeren. In het afvalverwerkingsbedrijf wordt momenteel nog gezocht naar andere sporen of eventuele verdere menselijke resten. Voorlopig werd niets gevonden. De recherche van politiezone Getevallei en FGP Leuven zetten het onderzoek voort.”



