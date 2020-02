Melissa palmt pand Couture Marie in voor uitbreiding van haar kledingzaak Bijoutiful. “Je moet het ijzer smeden wanneer het heet is!” Vanessa Dekeyzer

17u36 0 Tienen Een jaar geleden begon Melissa Boeyen kleinschalig en in bijberoep met de verkoop van kleding en schoenen in haar woning in de Grijpenwegstraat. Door het succes opende ze in augustus vorig jaar de volwaardige winkel Bijoutiful halfweg de Leuvensestraat. Maar ook die werd al snel te klein en Melissa verhuisde naar wat hogerop de straat, in het pand waar vroeger het gerenommeerde Couture Marie was gehuisvest. “Je moet het ijzer smeden wanneer het heet is”, zegt ze lachend.

Ook voor Melissa gaat het allemaal snel. “Soms besef ik het zelf nog niet goed, denk ik. Het is een rollercoaster geweest, maar ik voel dat ik het stuur goed vast heb. Dat zeggen mijn lieve klanten trouwens vaak. Ook mijn man heeft me steeds gesteund en geholpen bij de inrichting van de winkels. We hebben hard gewerkt, maar het resultaat mag er zeker zijn.”

In de zomer 2017 sloot de gekende kledingzaak Couture Marie, opgericht in 1958, de deuren. Dit was toch een grote aderlating voor het Tiense handelscentrum. Na twee jaar en half komt er dus opnieuw een kledingzaak in. “De eigenaars zijn bijzonder lovend over de manier we het pand heringericht hebben”, zegt Melissa. “Trouwe klanten van Couture Marie komen ook al eens langs om te zien wat er veranderd is. Ook van hen krijg ik positieve reacties.”

Ook de collega-handelaars in de buurt zijn heel blij dat dit winkelpand opnieuw tot leven komt, merkt Melissa duidelijk. “Zij hebben me allemaal met heel veel enthousiasme welkom geheten. Ik voel me hier al goed thuis en ik kan hier ook veel meer mijn eigen ding doen, omdat er meer ruimte is voor bijvoorbeeld een groter aanbod aan kledij voor vrouwen met een maatje meer. Een modieus aanbod was er niet in Tienen en daar heb ik verandering in gebracht, tot groot jolijt van heel wat mensen.”

Op de nieuwe locatie verwelkomt Melissa ook heel wat nieuwe klanten, die ook van buiten Tienen afgezakt komen. “Ik probeer ook een goede mix van betaalbare en comfortabele kleding te voorzien, zodat het gezellig winkelen wordt voor de hele familie. Ik zie regelmatig mama en haar dochter, samen met de oma, outfits passen. Voor mama’s met kleine kinderen hebben we een speelhoek vlakbij de paskamers voorzien en voor de mannen, die mee moeten gaan shoppen, is er een koffiehoekje waar ze rustig hun krant kunnen lezen.”

“We gaan ook zeker verder met de Ladies Nights. Dat is een gigantisch succes”, zegt Melissa. “Hoe werkt dit? Na sluitingstijd kunnen dames de winkel ter beschikking krijgen om samen met een hapje en tapje rustig te shoppen. Via een berichtje op Facebook kan je makkelijk zo’n avondje boeken. Ook onze zondagsopeningen, elke eerste zondag van de maand van 13 tot 17 uur, blijven we omwille van het succes behouden.”

Wat zijn volgens Melissa de leukste trends van het voorjaar? “De lange kleedjes met een pull daarboven zijn absoluut in. En de sneakers, vooral diegene met een verhoogd plateau, zijn een musthave, net als de boots, die perfect met een lang kleed te combineren vallen. Voor het iets jongere publiek zijn de korte jurkjes met print heel leuk. Wat betreft de kleuren heb je enerzijds de felle kleuren, maar voor wie daar niet van houdt, is er ook altijd de lichtere versie beschikbaar. En de pastelkleuren, vooral het mauve, doen het ook bijzonder goed dit voorjaar.”