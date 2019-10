Exclusief voor abonnees Melchior Tienen Vdt

08 oktober 2019

11u29 0 Tienen Melchior opende in februari 2017 de deuren onderaan de Veemarkt. Chef Gilles Melchior maakte meteen indruk en scoorde als nieuwkomer 14 op 20 in de Gault & Millau. En in de Michelin Gids krijgt het restaurant een bordje, wat voor een kwaliteitsvolle keuken staat. We hadden dan ook hooggespannen verwachtingen. Benieuwd of deze ingelost konden worden.

Bij onze aankomst zwaait de deur meteen al open en worden we vriendelijk verwelkomd. We krijgen een tafeltje aan het raam met zicht op de Veemarkt. Ik neem plaats op een comfortabele zetel gesteund door enkele kussentjes, mijn partner op een stoel tegenover mij. De tafel ziet er adembenemend uit met leuke Oosters getinte tafeldecoratie. En ook het interieur kan ons bekoren. Melchior is ondergebracht in een authentiek pand uit de 16de eeuw. Gilles zorgde voor een totale make-over, maar wel met aandacht voor de historische waarde van het gebouw.

