Meer dan 100.000 mondmaskers komen richting Hageland Vanessa Dekeyzer

21 april 2020

09u11 44 Tienen De gemeenten Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Geetbets en Kortenaken zullen samen een groepsaankoop van 107.000 katoenen mondmaskers bij Think Pink doen om elke inwoner van hun gemeente van een exemplaar te voorzien. Op die manier willen ze hun inwoners bijstaan op het moment dat de lockdownmaatregelen versoepeld worden en steunen ze bovendien ook goede doelen.

Think Pink produceert in samenwerking met een Belgisch-Italiaans bedrijf mondmaskers bestaande uit drie lagen. Deze zijn wasbaar en dus herbruikbaar. Ze zijn al in gebruik in Duitsland en Oostenrijk en werden gemaakt volgens normen opgesteld door specialisten om de verspreiding van het virus door bijvoorbeeld neus- en speekseldruppeltjes te vermijden.

De groepsaankoop stelt elk van bovenvermelde gemeenten in staat om aan iedere inwoner een mondmasker ter beschikking te stellen. “Op die manier willen we het signaal geven dat we klaarstaan om de burgers doorheen deze moeilijke periode te helpen”, klinkt het bij de besturen. “Elke gemeente zal zelf instaan voor de verdeling van de mondmaskers.”

Meer informatie hierover en de precieze timing worden nog per gemeente gecommuniceerd. De gemeentebesturen wijzen erop dat deze mondmaskers een middel zijn om de verspreiding van het coronavirus te vermijden, maar dat ook de andere preventiemaatregelen belangrijk blijven. “Mooi meegenomen is dat het grootste deel van de opbrengst van de verkoop naar Think Pink en concrete projecten voor patiënten en lokale ziekenhuizen gaat”, besluiten de burgemeesters.