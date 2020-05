Matthieu van vzw Animal Rescue Service verrast door het hoge aantal interventies: “We kunnen een echte meerwaarde leveren” Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

10u52 0 Tienen De vzw Animal Rescue Service maakt de balans op van de werking in de eerste maanden van dit jaar. “We zijn verrast door het hoge aantal interventies, liefst 337”, zegt Matthieu Helleputte. “Een derde daarvan is te situeren in Vlaams-Brabant.”

De vzw ziet een enorme groei in haar werkingsgebied. “We hadden ons voorgenomen in een straal van 20 à 25 kilometer rond Sint-Truiden te werken, maar we merken dat onze werking verder weg ook meer dan nodig is”, aldus Matthieu. “Momenteel zijn we dus actief en gekend van Riemst en Tongeren tot Halen en Hasselt tot zelfs de grote regio rond Leuven. De gemeentes en politiezones beginnen ons ook te vinden, dus het werk gaat er zeker niet op minderen.”

Meldpunt

De afgelopen vier maanden werden maar liefst 76 verschillende diersoorten opgehaald, waaronder heel wat wilde eenden, egels, reeën en duiven. Dat is ook de taak van de vzw: dieren, behalve honden en katten, in nood transporteren naar de nodige opvangcentra. “Voor de politiezone Getevallei hebben we veel werk, maar we trekken ook meer richting Glabbeek en Leuven. We hopen in deze streek nog met meer steden en gemeentes contracten te kunnen afsluiten. Onze vereniging kan een echte meerwaarde leveren. We hebben trouwens sinds kort ook een meldpunt voor dierenverwaarlozing gemaakt op onze website. We weten dat verwaarlozing dikwijls in je directe omgeving gezien wordt en daarom willen we mensen de kans geven om melding te maken zodat wij deze onder onze naam doorgeven en zij dus volledig anoniem blijven.”

Ook tijdens de coronacrisis blijft de vzw actief verder werken. “Want dieren kiezen er natuurlijk niet voor wanneer er iets met ze gebeurt”, zegt Matthieu. “Jammer genoeg treft de crisis onze vzw financieel aangezien we een viertal evenementen mislopen waarbij we een centje konden inzamelen. Mensen die ons willen steunen, kunnen dat altijd doen op ons rekeningnummer BE17 0018 7087 9921.”