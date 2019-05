Matexi plant infoavond over project Donystraat vdt

27 mei 2019

13u32 6

Matexi is volop gestart met de ontwikkeling van de nieuwe stadsbuurt aan de Donystraat in Tienen. Na ’t Lycée is dit de tweede binnenstedelijke ontwikkeling in het centrum van Tienen. Op woensdag 5 juni kom je er alles over te weten op de infoavond.

De Donysite wordt omgevormd tot een karaktervolle, autovrije woonbuurt met ruimte voor een 50-tal gezinnen, jonge starters en andere bewoners. Er is veel aandacht voor groen en het behoud van historisch waardevolle elementen. “De grote krijtlijnen liggen vast, maar voor de concrete invulling en vormgeving doen we graag beroep op toekomstige eigenaars, gebruikers en denkers die tijdens enkele creatieve brainstormsessies mee vorm geven aan onder meer de semi publieke groenzones”, klinkt het bij Matexi. “Op woensdag 5 juni lichten we graag de toekomstplannen toe over deze nieuwe woonbuurt. De infoavond start om 17.30 en loopt door tot 20.30 uur.” Ontdek op www.matexi.be/tienendony meer info en bevestig jouw aanwezigheid.