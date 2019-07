Matexi betrekt omwonenden en geïnteresseerden in plan voor nieuwe stadsbuurt Donysite. Vanessa Dekeyzer

11 juli 2019

10u12 0 Tienen Buurtontwikkelaar Matexi is volop gestart met de ontwikkeling van de nieuwe stadsbuurt aan de Donystraat in Tienen, op het terrein van het voormalige Charles de Jaegher Instituut. Om de omwonenden nauw te betrekken bij het project, werd afgelopen dinsdag samen met de stad een participatieavond georganiseerd. Hierop konden Tienenaars onder leiding van het architectenteam mee brainstormen over de toekomst van dit nieuwe stukje Tienen.

De Donysitewordt omgevormd tot een karaktervolle, autovrije woonbuurt met ruimte voor een 50-tal gezinnen, jonge starters en andere bewoners, met veel aandacht voor groen en het behoud van historische architecturale, waardevolle elementen. “Zowel de inwoners als de omwonenden zullen kunnen genieten van de semi-publieke groenzones en moestuin”, zegt . “We zijn ervan overtuigd dat deze zones de sociale cohesie in deze nieuwe buurt in de hand zal werken”, zegt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Voor de herbestemming van de Donysite hebben we in 2018 een wedstrijd uitgeschreven, waarbij Matexi het winnende ontwerp aanleverde.”

“Matexi herontwikkelt momenteel ook de voormalige Lyceumsite langs de Albertvest, waar we woningen, appartementen, commerciële ruimten, en een buurtverbindend buurtpark realiseren”, zegt Caroline Franz, projectontwikkelaar bij Matexi. “We zijn dus niet aan ons proefstuk toe in Tienen. Voor de nieuwe stadsbuurt aan de Donystraat in Tienen gaan we actief in dialoog met ‘stadsmakers’. Dit zijn mensen die in de buurt wonen, personen uit het brede Tiense verenigings- en ondernemingsleven, potentiële klanten en creatieve duizendpoten met een hart voor de stad.”

Tijdens een participatief traject wil Matexi haar plannen en invullingen aftoetsen en verfijnen aan de hand van workshops en gesprekken. “Op de eerste participatieavond, die op 5 juni plaatsvond, spraken we met 100 stadsmakers over hun ideeën en visies over de nieuwe stadsbuurt. Een maand later, op 9 juli, gingen een 20-tal stadsmakers in de diepte te werk tijdens een workshop en een rondgang doorheen de site. Onder meer de mogelijkheden in de gedeelde groenzone en de invullingen in bepaalde ruimtes kwamen aan bod. De komende weken gaan we met de feedback en ideeën van de stadsmakers aan de slag en finaliseren we het dossier voor de vergunningsaanvraag. Het doel is om tegen de herfst te landen”, aldus Caroline Franz van buurtontwikkelaar Matexi.