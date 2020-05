Marters doen wagen vuur vatten: geen gewonden, wagen nog rijvaardig Kristien Bollen

07 mei 2020

18u24 0

In de Metselstraat in Vissenaken bij Tienen vatte woensdagavond een wagen rond 20.30 uur vuur. Gelukkig waren brandweerlui snel ter plaatse en konden ze de brand snel blussen. De wagen raakte beschadigd, maar was nog rijvaardig. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt doordat marters de kabels beschadigden en zo kortsluiting veroorzaakten.