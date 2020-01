Marktbezoek wordt opgefleurd door beiaardmuziek Vanessa Dekeyzer

15 januari 2020

09u32 0 Tienen Vanaf dinsdag 21 januari kunnen bezoekers van de wekelijkse dinsdagmarkt tijdens het kuieren langs de kraampjes genieten van beiaardmuziek. Stadsbeiaardier Luc Rombouts verplaatst de wekelijkse bespeling van zondagmiddag naar dinsdagvoormiddag.

De Tiense beiaard in de Sint-Germanustoren is historisch van groot belang. Dit instrument uit 1723 is een van de twee enige Witlockxbeiaarden ter wereld die bewaard zijn gebleven en werd in 2014 door UNESCO erkend als werelderfgoed. Tot hiertoe konden de inwoners en bezoekers van Tienen elke week op zondagmiddag genieten van beiaardmuziek. Vanaf dinsdag 21 januari wordt het speelmoment verplaatst naar dinsdagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur.

“Tijdens de dinsdagmarkt zal de beiaardmuziek een ruimer publiek bereiken dan op zondagmiddag“, meent stadsbeiaardier Luc Rombouts. “Op dinsdagvoormiddag komen we ook niet meer in het vaarwater terecht van het klokgelui tijdens kerkelijke feestdagen. Daarnaast zorgt de beiaard voor een sfeervolle muzikale toets tijdens het marktbezoek.”

Het speelmoment tijdens de markt zet de deur open voor extra activiteiten en interactie met het publiek zoals themaprogramma’s, verzoeknummers en torenbezoeken voor groepen. Wie op de hoogte wil blijven van nieuws en activiteiten rond de Tiense beiaard, kan zich aansluiten bij de Facebookgroep van Luc Rombouts op www.facebook.com/groups/stadsbeiaardtienen.