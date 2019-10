Mariabeeld van anderhalve meter staat plots niet meer op graf van mama van Ferdinand (75): “Dieven hebben het wellicht al gesmolten, maar ik doe toch een oproep” Vanessa Dekeyzer

13 oktober 2019

12u55 44 Tienen Ferdinand Degros (75), de alom gekende friturist met pensioen, doet een oproep naar getuigen die iets zouden kunnen gezien hebben van de diefstal van de bronzen Lieve Vrouw, die gestolen werd op het graf van zijn mama op het kerkhof aan de Aarschotsesteenweg. “De politie kon de daders nog niet terugvinden, dus ik hoop dat ik via deze oproep toch nog tips kan inwinnen.”

Tweeënvijftig jaar lang stond Ferdinand met veel plezier in zijn frietkraam aan de Kabbeekvest maar met de werken aan de Vesten moest hij daar in 2014 weg. “Ik heb nog lange tijd gedacht om elders te beginnen, maar uiteindelijk besloot ik er definitief mee te stoppen. Ik heb daar enorm van afgezien, maar nu heb ik het achter mij kunnen laten en kijk ik met veel warme herinneringen naar de frituur, die mijn moeder Marie-Louise Buttiens opgestart heeft.”

Marie-Louise kwam in 1986 te overlijden. Ferdinand bezoekt haar graf op het kerkhof van de Aarschotsesteenweg nog vaak. “Een dikke week geleden kreeg ik een telefoontje van iemand uit de familie om te zeggen dat het bronzen Mariabeeld van het graf was verdwenen. Ik ben daarop meteen gaan kijken en stelde met grote verwondering vast dat het beeld inderdaad weg was.”

Meerdere daders

Ferdinand snapt niet hoe dit kon gebeuren. “Het gaat om een bronzen beeld van ongeveer 1,60 meter, dat verankerd was op de grafsteen. Ik heb dit gekocht omdat mijn moeder van dergelijke beelden hield. Hoeveel ik er toen voor betaald heb, weet ik echt niet meer, maar iedereen weet wel wat een bronzen beeld kost en zeker eentje van zo’n groot formaat. Ook de dieven zullen de waarde gekend hebben. Ik spreek van ‘dieven’ in het meervoud omdat één persoon nooit alleen zo’n beeld van het kerkhof kan dragen.”

Ferdinand vermoedt dat de dieven overdag op prospectie zijn geweest om vervolgens ’s nachts hun slag te slaan. “Ze moeten daarbij toch wat materiaal meegebracht hebben om het beeld van de steen los te krijgen. En waarschijnlijk hebben ze licht moeten maken, want je ziet hier in het donker anders geen steek. Ik hoop dat iemand uit de buurt het lawaai of het licht opgemerkt hebben die bewuste nacht. Als dat zo is, wil vragen om contact mij op het nemen op het nummer 0497/82.74.87"

Ferdinand gaf de diefstal ook aan bij de politie. Die is een onderzoek gestart. “Ik zou de stad ook graag willen vragen om ’s nachts weer de poorten van het kerkhof te sluiten. Vroeger gebeurde dat om 17 uur door een medewerker van de stad, maar sinds zijn overlijden staan de poorten aan de voor-en achterzijde van de begraafplaats continu open. Dat geeft dieven natuurlijk de vrije toegang en helaas zijn er mensen van zeer slechte wil die respectloos de graven van dierbaren bestelen.”

Ferdinand beseft dat de kans klein is dat hij het beeld zal terugzien. “Misschien is het zelfs al gesmolten. Maar toch wil ik alles op alles zetten. Je weet maar nooit”, besluit de voormalige friturist.