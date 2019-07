Marco Borsato zorgt voor knallende afsluiter van Suikerrock vanessa dekeyzer

29 juli 2019

00u11 8

Vuurwerk had Marco Borsato niet meer nodig, want hij zorgde er gewoon zelf voor. Omringd door een fantastische band speelde hij de Grote Markt plat. De handjes gingen massaal de lucht in en de ene hit volgde de andere op. Zijn nieuwste single ‘Hoe het danst’ werd luid meegezongen en bij ‘Afscheid nemen bestaat niet’ was de sfeer dan weer heel ingetogen. Het moet gezegd zijn: Borsato weet hoe hij een show moet brengen. “Ik hou van jullie”, zei hij. Tienen houdt ook van jou Marco!