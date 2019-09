Marcel Mertens viert eeuwfeest Kristien Bollen

04 september 2019

Groot feest in woonzorgcentrum Huize Nazareth in Goetsenhoven; Marcel Mertens mocht 100 kaarsjes uitblazen. Marcel, geboren in het naburige Bunsbeek, groeide eigenlijk op bij zijn nonkel in Tienen waar hij nadien zijn hele leven woonde en werkte. In 1945 trad hij in het huwelijksbootje en samen met Florentine kregen ze een twee kinderen; Willy en Betty. Marcel werkte zijn hele loopbaan als magazijnier in de Suikerraffinaderij. Naast het werk genoot Marcel van kaart spelen of dansen, wat hem en zijn vrouw fit hielden. Toch was zijn grootste hobby de duivensport. Na het overlijden van zijn echtgenoot kwam Marcel in het WZC wonen. Voor zijn 100ste verjaardag organiseerden ze een feestje waarop zijn familie met intussen klein- en achterkleinkinderen én de burgemeester en schepen langs kwamen.