Mantelzorgpremie van 50 euro per maand naar 60 euro per jaar: “Blijkbaar telt niet iedereen meer mee”, aldus de oppositie Kristien Bollen

04 februari 2020

16u53 0 Tienen De meerderheid in Tienen gaat over tot een verlaging van de mantelzorgpremie van 50 euro per maand naar 60 euro per jaar....of dus nog slechts 5 euro per maand. De sp.a fractie is van mening dat men met dergelijke maatregel de mantelzorgers in de kou zet. “Mantelzorgers verdienen wat ons betreft net meer waardering”, klinkt het boos binnen de partij.

De meerderheidspartijen in Tienen keurden op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2020 een aanpassing van de mantelzorgpremie goed. Helaas bleek dat geen verhoging als blijk van waardering naar de mantelzorgers, maar wel een verlaging van een maandelijkse vergoeding van 50 naar een jaarlijkse vergoeding van 60 euro op jaarbasis (wat overeenkomt met amper 5 euro op maandbasis).

Asociaal

Sp.a vindt zo een maatregel ronduit asociaal. “Daar waar alle instanties actief in mantelzorg pleiten voor een correcte vergoeding voor mantelzorgers, kiest men er in Tienen voor om deze met 90% te verlagen. Het totaal jaarbudget voor mantelzorg in Tienen verlaagt hierdoor van 10.200 euro per jaar naar amper 1.020 euro per jaar”.

Niet iedereen telt mee...

“Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur langs de ene kant stelselmatig dure studies bestelt of aanzienlijke budgetten spendeert aan het stadsmagazine, maar 10.000 euro vindt men aan de andere kant klaarblijkelijk te veel als vergoeding voor die mensen die zich ontfermen over zorgbehoevenden. De mantelzorgpremie is precies bedoeld voor die personen die uit de boot vallen voor andere gelijkaardige tegemoetkomingen, voor personen die het echt nodig hebben”, reageert raadslid Jean Defau die dit aankaartte in de Raad voor Maatschappelijk welzijn. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat een voltallige meerderheid, waarin nochtans verschillende gemeenteraadsleden zitten die actief zijn in de sociale sector of goede doelen, dergelijke maatregel goedkeurt. Blijkbaar telt dan toch niet iedereen mee voor hen”, besluit Jean Defau.