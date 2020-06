Mannen met glas te veel op gaan op de vuist Kristien Bollen

15 juni 2020

18u26

Op de Grote Markt in Tienen raakten zondag rond 1.15 uur ‘s nachts twee mannen in een discussie verzeild. De twee veertigers raakten uiteindelijk slaags zodat politie moest ingrijpen. De mannen van 42 en 49 jaar uit Tienen bleken duidelijk boven hun theewater. Eén van hen liep verwondingen op in het aangezicht en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.