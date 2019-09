Man wordt opgeschept bij oversteken straat en verkeert in levensgevaar Kristien Bollen

03 september 2019



In de Breisemstraat in Tienen is maandagavond rond 17.45 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 64-jarige man uit Tienen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De man stak ter hoogte van zijn geparkeerde wagen de straat over. Hij werd opgeschept door een auto die net de Breisemstraat was ingedraaid van op de Aarschotsesteenweg. Het slachtoffer liep een zware hoofdwonde op. Buurtbewoners die het ongeval hadden opgemerkt alarmeerde de hulpdiensten. De bestuurster van de auto, een 47-jarige dame uit Tienen, legde een negatieve adem- en speekseltest af. Ze reed volgens getuigen langzaam. Het parket stelde de verkeersdeskundige en de wetsarts aan. Zij onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.