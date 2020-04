Man viseert auto buren om diefstal te plegen: zes maanden cel KAR

17 april 2020

16u45 0 Tienen Een man uit Tienen is veroordeeld tot zes maanden cel voor een diefstal en twee pogingen tot diefstal.

Rudi M. sloeg toe op 26 januari dit jaar. Hij beukte het raam op een bij de buren oprit geparkeerde Fiat in met een steen. Bij een andere buurvrouw sloeg M. eveneens het raam in van een Toyota. De man werd opgepakt en agenten vonden de gestolen gps van de buren in het bezit van M. De eerste diefstal gaf hij toe. Van de andere feiten herinnerde hij zich niets meer omdat hij naar eigen zeggen onder invloed van drugs en medicatie was. De rechtbank achtte alle feiten bewezen. De rechter gaf M. zes maanden cel en een geldboete van 208 euro.