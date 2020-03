Man houdt er seksuele relatie op na met dochter (15) van partner KAR

14u03 0 Tienen Een 44-jarige vrouw is veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel omdat zij niet ingreep toen haar partner seks had met haar minderjarige dochter. De man kreeg een autonome probatiestraf van twee jaar.

Kristof B. (33) werd gedagvaard voor aanranding van de eerbaarheid. Hij had van april tot september 2018 een seksuele relatie met de 15-jarige dochter van zijn vriendin in Tienen. De man had het meisje leren kennen op een trouwfeest binnen haar familie. Het slachtoffer verklaarde tijdens haar verhoor dat de seksuele betrekkingen plaatsvonden met wederzijdse toestemming. Maar omdat ze jonger dan 16 jaar was, werd haar seksuele integriteit geschonden en kon ze geen geldige toestemming geven voor de fysieke contacten.

B. kreeg van de rechtbank een autonome probatiestraf opgelegd gedurende twee jaar. Hij moet een verplichte begeleiding voor seksueel grensoverschrijdend gedrag volgen. De moeder van het slachtoffer kwam ook niet ongestraft weg. Zij werd vervolgd voor schuldig verzuim ten aanzien van haar minderjarige dochter. Wendy F. (44) was op de hoogte van de relatie, maar ze greep niet in. Zij kreeg vier maanden cel met uitstel en een boete van 400 euro.