Man heeft foto’s met kinderporno als screensaver op computer: vijftien maanden cel Kim Aerts

13 maart 2020

15u55 2 Tienen Een veertiger uit Tienen is veroordeeld tot vijftien maanden cel en een geldboete voor feiten van kinderporno. De Tienenaar werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Via inlichtingen uit Amerika kwam aan het licht dat Steven L. (47) uit Tienen zich bezighield met het bezit en verspreiden van kinderporno. Op 26 november 2017 werd een huiszoeking verricht bij de man. Op een computer dienden naaktfoto’s van jonge kinderen als screensaver. L. legde daarop spontane bekentenissen af. Op een harde schijf werd een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Tijdens zijn verhoor verklaarde de veertiger dat hij in de knoop lag met zijn seksualiteit en zich soms “vrouwelijk en kinds” voelde. Hij mailde eveneens bestanden door naar zijn werkmail om daar te kunnen kijken. Volgens L. zelf zou hij zeker “een paar duizend bestanden” hebben opgeslagen. De man werkt in een asielcentrum, maar hij is er geschorst door de lopende rechtszaak.

De rechtbank veroordeelde hem tot vijftien maanden cel met uitstel onder voorwaarden. De geldboete van 1.600 euro is voor de helft met uitstel. De veertiger werd voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en hij mag voor diezelfde periode geen functie meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen.