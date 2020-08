Man gaat aan de haal met bijl uit doe-het-zelfzaak Kristien Bollen

19 augustus 2020

In doe-het-zelfzaak Gamma in de Slachthuisstraat in Tienen heeft het personeel dinsdagnamiddag rond 17.20 uur een winkeldief op heterdaad betrapt. Toen de 50-jarige man uit Tienen de winkel wilde verlaten sprak een medewerker van de winkel de man aan en hield hem staande. De man had immers een bijl op zak die hij niet had betaald. De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de zaak verder.