Man (70) uit Hechtel-Eksel overleden na val van vier verdiepingen bij dakwerken Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

18u55 12 Tienen Een 70-jarige man uit Hechtel-Eksel man is vrijdagmiddag rond 15 uur gestorven na een val van het dak van een residentie aan de Gilainstraat, op de hoek met de Waaiberg. Het parket bevestigt dat het om een ongeval gaat.

De politie was snel ter plaatse en kon onmiddellijk de plaats van het ongeval afschermen zodat de uitkomende scholieren daarmee niet geconfronteerd werden. “De politie was eigenlijk al aanwezig op het moment dat het gebeurde”, weet de uitbaatster van De Snoepshop, gelegen schuin tegenover de plaats van het ongeval. “Iets voor 15 uur hoorde ik geroep op de straat en ging ik kijken. De man, die op het dak van de residentie op de hoek van de Gilainstraat de dakgoten aan het uitkuisen was, was in discussie geraakt met enkele mensen en de politie stond erbij. Er zou vuil uit de dakgoot op enkele geparkeerde voertuigen beland zijn, wat tot de discussie zou geleid hebben.”

“Ik was nog maar net weer binnen of een klant kwam in de shop met de melding dat er iemand van het dak op de hoek was gevallen”, gaat de uitbaatster verder. “Toen ik ging kijken, had de politie al een laken over het slachtoffer gelegd. De man moet op slag dood geweest zijn. Gelukkig heb ik hem niet zien vallen.”

Geen beveiliging

Verschillende voorbijgangers hadden de man zonder beveiliging op het dak van de residentie aan het werk gezien. “Hij was alleen aan het werk en maakte geen deel uit van een firma”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Het parket heeft laten weten dat het om een man van 70 jaar uit Hechtel-Eksel gaat. “Volgens getuigen stond de man in de dakgoot naar aanleiding van de werken aan het dak en verloor hij zijn evenwicht. Hij overleefde de val van vier verdiepingen naar beneden niet”, aldus parketwoordvoerster Sarah Callewaert.