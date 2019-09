Locatie voor centrale Ziekenhuiscampus wordt opnieuw onder de loep genomen Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

14u27 1 Tienen De bouw van de centrale ziekenhuiscampus RZ Tienen loopt mogelijk vertraging op. De voorkeurslocatie aan de Reynaertssite op de Hamelendreef wordt opnieuw in twijfel getrokken. Dat nieuws kwam op de gemeenteraad naar voor. Naar waterhuishouding toe zouden er zich op de voorkeurslocatie te veel problemen voordoen.

Op de nieuwjaarsreceptie van het Regionaal Ziekenhuis H.Hart werd nog gezegd dat men dit jaar wilde starten met een masterplan voor de centrale ziekenhuiscampus. Sinds april 2018 was de voorkeurslocatie immers al vastgelegd: de site naast het Vianderdomein aan de Hamelendreef, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health Campus, met als terugvalscenario de site van Campus Sint-Jan.

“Op vraag van het ziekenhuis heeft het studiebureau BUUR een grondige analyse gedaan op de weerhouden locatie”, zegt schepen Bram Delvaux (Open Vld). “De site aan de FFH-campus bevindt zich op het laagste punt van de stad. Bij stortregen is dat niet zo gunstig. De vraag heeft zich dan ook gesteld of dit de meest geschikte locatie is om een centrale campus uit te bouwen.”

Oppositieraadslid Jean Defau (sp.a) begrijpt niet hoe deze nieuwe problemen plots ten berde komen. “”Er is toch een uitgebreid onderzoek gevoerd, waaraan de stad en de provincie 26.000 euro besteed hebben, om net de geschikte voorkeurslocatie te bepalen. Had men deze mogelijke problemen toen ook niet kunnen ontdekken?”

Maar volgens het stadsbestuur waren Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij in het vooronderzoek nog niet betrokken. “Met de klimaatverandering moet je voorbereid zijn dat er zich steeds vaker felle buien gaan voordoen. De overstromingsrisico’s worden steeds groter en het kaartmateriaal wordt ook voortdurend aangepast”, zegt schepen Delvaux. “Op 11 oktober zullen we als stad met het ziekenhuis samen zitten om te kijken wat mogelijk en financieel haalbaar is. Een tweede mogelijke locatie, die aan het Sociaal Huis, zal ook zeker verder bekeken worden.”