Lions Club Tienen steunt Stichting M.M. Delacroix met cheque van 5.000 euro Vdt

15 juni 2019

10u55 2 Tienen Ieder jaar organiseert Lions Club Tienen het culinaire festijn ‘Dining with Lions’, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Voor 2019 overhandigt de serviceclub een cheque van 5.000 euro aan de Stichting Delacroix voor de aanleg van een nieuwe bewegingstuin ‘Het Land van Avontuur’.

Lions Club Tienen maakt deel uit van Lions International, een van de grootste serviceclubs en tevens de grootste ngo’s ter wereld en zet zich met de slogan ‘We Serve’ in voor lokale organisaties. Op 23 maart van dit jaar organiseerde Lions Club hun jaarlijks evenement ‘Dining with Lions’ in het kasteel van Meldert, een culinaire avond met een wervelende lifestyle show. De opbrengst van dit gebeuren gaat naar de financiering van 200 kerstpakketten en Stichting Marguerite-Marie Delacroix, de Tiense zorgvoorziening voor kinderen en volwassenen met een matige tot diepe verstandelijke beperking.

Vrijdag overhandigden de leden van Lions Club Tienen en voorzitter Guy Boncher met trots een cheque van 5.000 euro aan algemeen directeur Fabienne Van Dam van Stichting Delacroix. “Wij zijn enorm dankbaar voor deze gift”, vertelt ze. “Het geld gaat integraal naar ons nieuw project ‘Het Land van Avontuur’. Het is een bewegingstuin met een verkeers- en avonturenpark dat onze cliënten stimuleert en hun motorische vaardigheden verbetert. Alles in functie van hun noden en wensen.” Het project wordt gerealiseerd op Campus Ten Haghedorne, Hakendover. Voor de uitbouw van het plein komt er een verscheidenheid aan materiaal: verkeersborden, gocarts, een basketbalring en volleybalnet, een klimrek, petanquebaan, en balanceerpad.