Lions Club Tienen bezorgt hulpbehoevenden een warme kerst Vanessa Dekeyzer

24 december 2019

08u18 1 Tienen Voor de 27ste keer pakte serviceclub Lions Club Tienen kerstpakketten in, bestemd voor de meest hulpbehoevenden uit de Tiense regio.

In 1992 startte Lions Club Tienen met het schenken van kerstpakketten. “En ook nu hebben we met zijn allen de handen uit de mouwen gestoken”, zegt voorzitter Albert Husniaux. “Samen met onze partners, sponsors en andere sympathisanten stonden we in Blankedale aan de lopende band 200 dozen te vullen met niet-bederfbare etenswaren, bestemd voor 200 kansarme gezinnen uit onze regio. De zorgvuldig geselecteerde levensmiddelen, ter waarde van 10.000 euro, kunnen wij aankopen dankzij de opbrengsten van onze fundraising activiteiten en de sociaal bewogen vrijgevigheid van onze gulle sponsors.”

De kerstpakketten worden overgemaakt aan de Tiense hulpinstellingen Bezorgd Om Mensen en Mensen In Nood. Zij verdelen deze op hun beurt onder de mensen die ze het meest nodig hebben.