Levering amoniak loopt mis : brandweer rukt massaal uit Kristien Bollen

25 september 2020

20u27 14

Bij de Citrique Belge aan de Sint-Truidensesteenweg in Tienen ging het vrijdagnamiddag rond 16 uur bij een levering van ammoniak aan het bedrijf even mis. Er bleek een fout aan de opslagtank maar dat probleem kon men veilig en wel afsluiten. In de slangen tussen de tankwagen en de opslagtank zat nog een restant van de ammoniak. Brandweerlui snelden ter plaatse om het goedje te neutraliseren. Voor de werknemers in het bedrijf en de omwonenden was er gelukkig nooit geen gevaar.