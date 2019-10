Let op: morgen zijn de recyclageparken van Ecowerf gesloten Vanessa Dekeyzer

16 oktober 2019

17u11 0 Tienen De recyclageparken van Ecowerf zijn op donderdag 17 oktober gesloten. “Onze 80 parkwachters nemen deel aan een opleiding.”

Bij Bebat krijgen zij een toelichting over het veilig in ontvangst nemen van de verschillende soorten batterijen op de recyclageparken. En daarnaast leren ze ook hoe ze veilig moeten omgaan met asbestafval dat de inwoners brengen naar de recyclageparken en hoe ze best reageren wanneer er zich een incident voordoet.

Op vrijdag 18 oktober zijn de recyclageparken weer open op de normale openingsuren.