Lessen Japanse zelfverdediging vdt

29 augustus 2019

14u33 3 Tienen Vanaf maandag 2 september hervat Genbukan Chiryaku Dojo Belgium de lessen Japanse zelfverdediging voor volwassenen (vanaf 14 jaar). Er wordt ongewapend en gewapend getraind op matten en er is geen competitie.

Ook vrouwen en kinderen kunnen de technieken (Ju-Jutsu) aanleren aangezien kracht geen vereiste is. De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag van 20 tot 21.30 uur in de omnisportzaal van Hal 1 van sporthal Houtemveld. Vanaf zaterdag 7 september is er opnieuw les voor kindjes van 6 tot 9 jaar, van 13.30 tot 15 uur, en van tieners van 10 tot 13 jaar, van 15 tot 16.30 uur. Vanaf donderdagavond 5 september wordt er bovendien ook in de sporthal van Hoegaarden getraind van 20 tot 21.30 uur, wel enkel voor +14-jarigen.

Er zijn telkens twee gratis proeflessen voorzien en iedereen is welkom. Alle info: www.genbukan.eu.