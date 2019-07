Lekker walsen op beiaardmuziek Christian Hennuy

29 juli 2019

Het wordt een dansbaar beiaardavondje, doorspekt met een snuifje melancholie op woensdag 31 juli aan de Sint-Germanuskerk aan de Veemarkt in Tienen. Stadsbeiaardier Luc Romouts brengt muziek van Bach tot Toots Thielemans, allemaal in driekwartsmaat, en dit van 20 tot 21 uur. De driekwartsmaat wordt spontaan geassocieerd met de meeslepende Weense wals. Er bestaan echter nog meer danstypes in deze elegante maatsoort. En ook enkele van de mooiste vocale melodieën staan in driekwartsmaat. De ideale luister- of dansplaats is de Apostelenhof tussen Veemarkt en Wolmarkt in. Info: 016/80.56.86, of toerisme@tienen.be