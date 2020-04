LEKKER LOKAAL. Niki Gofart van Brasserie Godison: “Beter achter kookpotten staan dan thuis in de weg lopen” Kristien Bollen

10 april 2020

16u27 1 Tienen De deuren van restaurants blijven wellicht nog een hele poos dicht. Niki Gofart stapte net als vele anderen over op takeaway. Woensdag publiceerden we hierover een restorecensie, helaas verscheen het artikel door een technisch probleem met foutieve foto’s. Onze excuses hiervoor.

Enige creativiteit om het hoofd boven water te kunnen houden in deze coronacrisis is wat Niki aan de dag brengt. “Sinds de noodgedwongen sluiting van de horeca kan je bij ons 7 dagen op 7 terecht voor enkele klassiekers van de kaart. Het personeel is wel economisch werkloos maar alle leningen en huur moeten betaald worden. Anderzijds is het handig voor de buurtbewoners om een maaltijd te kunnen afhalen en toch zo een beetje het restaurant in huis halen. In het weekend bieden we ook ontbijtmanden aan en staat er al eens een speciaal menu op de kaart”, zegt Niki.

Beter iets dan niets

Niki Gofart staat dus zelf achter de kookpotten en zorgt ook voor de afhaalmogelijkheid. “Mijn vrouw werkt momenteel van thuis uit én de twee kinderen zijn thuis. Ach, als ik dan er ook nog eens rond loop te lummelen, dat zou pas vervelend zijn voor Julie” lacht Niki. “Op een weekdag krijg ik dagelijks bestellingen voor zo’n 10 à 15 personen. In het weekend kan dat al eens oplopen tot 30. Niets in vergelijking dus met het aantal klanten dat voor de coronamaatregelen in het restaurant kwam. Uiteindelijk is het beter dan helemaal niets”, zucht Niki.

Netjes en vlot

Bestellen kan je telefonisch van 9 tot 16 uur. Afhalen tussen 17 en 20 uur. Daarvoor moet je langs een zij-ingang zodat je vlak bij de keuken komt. Niki is er de enige aanwezige en geeft een korte uitleg voor de verdere bereiding. “De klant kan kiezen om een gerecht warm af te halen, maar ook bieden we gerechten aan de je juist nog eventjes in de over zet of in bain-marie. Zo is alles apart verpakt in aparte bakjes of bain-marie zakjes.”

Wij deden de test en bestelden een tomatensoep (7 euro) en als hoofdgerecht zoete spare-ribs met chili, honing en provençaalse kruiden (18 euro) voor mezelf en een vol-au-vent (17 euro) voor mijn tafelgenoot. De soep is eenvoudig, die giet je in een pannetje op een zacht vuurtje of stop je in je microgolf. Ook de traaggegaarde ribbetjes maak je in een handomdraai klaar. Het aluminium bakje - dat overigens nogal groot uitvalt - plaats je 10 à 15 minuutjes in een voorverwarmde oven op 180 graden.

De vol-au-vent zit in een plastic verpakking. Dat geheel warm je een kwartiertje op in warm water. Intussen kan je de reeds voorgebakken frietjes verder afbakken. Betalen kan met bankcontact. Naast de terminal staat een flesje onstmettingsgel, zodat klanten veilig alles kunnen afhandelen.