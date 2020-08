LEKKER LOKAAL. Aux petits oignons : “Prachtige smaak- en kleurpaletten op je bord”

Tienen

Elke week sturen we een journalist op pad om incognito verschillende types restaurants te beoordelen op prijs en kwaliteit. Ontdek hier meer restaurantrecensies van over heel Vlaanderen. Vandaag gaan we even zondigen. Net over de taalgrens, langs de Chausséee de Tirlemont, ligt een ware parel van een restaurant uitgebaat door Stéphane Lefebvre en zijn echtgenote Laetitia Haumont. Stephane deed al heel wat ervaring op in toprestaurants als L’eau vive, L’essentiel, La frairie, maar ze besloten om in 2008 zelf hun restaurant in Geldenaken op te starten om zo hun passie waar te maken: fijnproevers verrassen met mooie en heerlijke gerechten. Wij gingen voor jullie op culinair avontuur.