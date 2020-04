Leg de data al maar vast: Suikerrock vindt plaats van 29 juli tot en met zondag 1 augustus 2021 Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

19u54 4 Tienen Supernieuws voor de Suikerrockfans, want het festival zal dan toch niet in mineur eindigen. Samen met de stad kwamen de organisatoren overeen dat de ‘Farewell Edition’ naar volgend jaar wordt verschoven. “De data van Suikerrock 2021 zijn al vastgelegd: het festival zal plaatsvinden van donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augustus en zal dus een kopie worden van het geplande Suikerrock 2020”, aldus Walter Kestens.

“Waarvoor we al een tijdje vreesden, is nu bevestigd door de Nationale Veiligheidsraad van België: om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mogen er al zeker tot en met 31 augustus 2020 geen evenementen georganiseerd worden. Ook Suikerrock 2020 mag dus jammer genoeg niet plaatsvinden en zal daarom verplaatst worden naar de volgende zomer, in 2021”, reageert Walter Kestens.

“We hebben als festivalorganisatie alle respect en begrip voor deze maatregel. De gezondheid en veiligheid van de bevolking, onze festivalbezoekers, artiesten, crew en vrijwilligers staan boven alles”, reageert Kestens. “Bovendien zouden evenementen een extra belasting vormen voor alle hulpdiensten, die het in deze periode al zo zwaar hebben. Zij verdienen nu alleen maar onze bewondering en grootste respect.”

“Het zat er aan te komen dat het festival niet zou kunnen plaatsvinden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We hebben daarover uiteraard al contact gehad met Suikerrockorganisator Walter Kestens. Samen zullen we alles in het werk stellen om Suikerrock 2021 in de allerbeste omstandigheden te laten plaatsvinden. Deze crisis heeft aangetoond dat onze regio goed aan elkaar hangt en op zijn sterkst is als we de krachten bundelen en dat gaan we blijven doen. Suikerrock 2021 zal plaatsvinden in Tienen.”

“Achter de schermen zijn we hard aan het werk met het verplaatsen van Suikerrock naar 2021”, kondigt Kestens aan. “We zijn hierover in gesprek met alle al bevestigde artiesten, waarvan een aantal heeft toegezegd. Gelukkig worden in tijden van crisis de meningsverschillen makkelijker aan de kant geschoven. We zijn dan ook verheugd dat het stadsbestuur van Tienen aangegeven heeft om constructief mee te willen werken en de toekomst van Suikerrock veilig te stellen.”

Geen afscheid?

Of volgend jaar nu een afscheidseditie zal zijn, wil Kestens niet meteen zeggen. “Laat ons nu eerst werken aan de editie van volgend jaar. Onze ticketkopers hoeven zich alvast geen zorgen te maken: hun tickets van 2020 blijven geldig voor de editie van 2021. Zij worden in de loop van volgende week ook nog persoonlijk gecontacteerd via het mailadres dat ze bij aankoop opgegeven hebben.”

Waar het festival zal plaatsvinden, is nog niet geweten, want net vandaag kwam de stad met de aankondiging dat de werken aan de Markt hoogstwaarschijnlijk in augustus dit jaar gaan aanvangen. Tot wanneer deze zullen duren, is niet geweten, maar het staat ongetwijfeld vast dat dit geen werk van een jaar is. “De aannemer hoeft nu alvast niet te wachten met om te starten met de werken”, zegt Kestens alvast met een knipoog.

De trouwe fans van Suikerrock zijn opgelucht. “Het is een logische beslissing”, zegt urgentiearts Hans Decoster. Hij coördineert al sinds 2011 op Suikerrock Discipline 2: de medische component van de veiligheidscel naast brandweer, politie en organisator. “Het zat er wat aan te komen. We staan klaar voor de organisator zijn plannen.”

Yvan Claes, die al jaren meehelpt aan het festival als vrijwilliger, is blij. “Ik heb net het goede nieuws gelezen. Het is super. Ik ben ook wel opgelucht omdat het volgend jaar hopelijk wel veiliger zal zijn.”