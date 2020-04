Leerlingen VIA Tienen sporten de wereld rond Vanessa Dekeyzer

30 april 2020

11u50 2 Tienen Tijdens deze periode van afstandsonderwijs hebben de leerkrachten lichamelijke opvoeding van de tweede en de derde Graad van VIA Tienen een indrukwekkende opdracht voor hun leerlingen: loop, fiets of wandel samen de wereld rond. De leerlingen grijpen deze uitdaging met beide handen aan, want de school zit nu halverwege de aardomtrek.

Wat vorige week maandag begon als een quasi onmogelijke opdracht, blijkt nu toch binnen handbereik te liggen. Dinsdagavond stond de kilometerteller op 21.744 kilometer. Dat is meer dan de helft van de totale afstand, want de evenaar is 40.070 kilometer lang.

Leerlingen loggen hun prestatie met een app op hun smartphone en ze ontdekken elke dag op de Facebook (www.facebook.com/schoolviatienen) en de Instagrampagina (www.instagram.com/viatienen) van de school waar zij zich samen bevinden op onze planeet. Virtueel zaten de leerlingen dinsdagavond op hun terugweg ter hoogte van Auckland in Nieuw-Zeeland. Eerdere online rustplaatsen waren Vigo in Spanje, Nukus in Oezbekistan, Columbus in de Amerikaanse staat Ohio, het Krugerpark in Zuid-Afrika, de stranden van Hawaii en Mungo National Park in Australië.

Concreet doel

“Met onze vakwerkgroep Lichamelijke Opvoeding zochten we een manier om alle leerlingen te motiveren om toch dagelijks te blijven bewegen”, zegt verantwoordelijke leerkracht lichamelijke opvoeding, Frederik Daniels. “De aarde omlopen met deze coronarun geeft de leerlingen allemaal een concreet doel voor ogen om samen aan te werken. Het lijkt heel wat gevraagd, maar in beweging blijven is belangrijk voor de algemene gezondheid en ook voor het mentaal welbevinden. Een kort bewegingsmoment kan je plannen om de dag goed te beginnen of af te sluiten of uiteraard als pauze tussen de inspanningen voor de andere vakken.”

“Bovendien zien we niet alleen de topsporters van onze school deelnemen”, vult collega-leerkracht Lou Mertens aan. “Ook leerlingen die louter recreatief of zeer occasioneel sporten dragen hun steentje bij. Elke kilometer telt, elke leerling maakt het verschil!"