Leerlingen Via Tienen Eerste Graad kleuren hun school rood op Rode Neuzen Dag Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

18u14 0 Tienen Via Tienen Eerste Graad kleurde vrijdag voor een dag helemaal rood. Ruim 600 leerlingen en 80 leerkrachten en begeleiders sloegen enthousiast de handen in elkaar op Rode Neuzen Dag. Als rode kers op de taart vormden ze ‘s middags met z’n allen een gigantische rode neus op de speelplaats.

“Onze leerlingen zamelden afgelopen weken 1.100 euro in”, zegt Noa Coart, bezielster van Rode Neuzen Dag in Via Eerste Graad, trots. “Er ging zowat 400 liter tomatensoep over de toonbank die welgekomen was tijdens de gure herfstmiddagen.“

De Leerlingenraad ontwierp gepersonaliseerde sleutelhangers en de rode neuzen verkochten als zoete broodjes. “Ik vind het belangrijk dat je je als jongere goed voelt op school.” Aan het woord is Senne, leerling van het tweede middelbaar en lid van de Leerlingenraad. “Gelukkig zijn ze er hier op school veel mee bezig. Het is niet leuk om iemand verdrietig te zien.”

“Een van onze peilers van Via Tienen is Feel Good. Leerlingen die zich goed voelen op school versterken elkaar tijdens het opgroeien. Daarom werkt het hele schoolteam samen met de leerlingen aan een fijne sfeer op school”, besluit Noa.