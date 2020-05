Leerlingen derde graad Via blij met heropstart: “De verveling sloeg thuis soms toe” Kristien Bollen

15 mei 2020

Tienen In de derde graad van de Via op de Waaiberg in Tienen verliep de heropening vrijdag vlotjes. Een 80-tal leerlingen van het zesde en zevende jaar werden op de schoolbanken verwacht. Bij de leerlingen van Jeugd- en Gehandicaptenzorg uit het zesde jaar heerste vooral opluchting om weer op een 'normale' manier les te kunnen krijgen, ook al zijn er zeer strikte voorzorgsmaatregelen.

Voor directeur Liesbeth Hellemans was het een heuse puzzel. “Voorlopig zijn het enkel de leerlingen van het zesde en zevende jaar die les zullen krijgen. Vrijdag ging het om een 80-tal van de driehonderd. De leerlingen krijgen voorlopig les van 4 à 6 uur per week tot 1 à 2 dagen per week. De lesuren verschillen voor ASO, technische richtingen en beroepsonderwijs. Klassen bestaan maximum uit 14 leerlingen. We brachten eenrichtingsverkeer aan en spreiden we de pauze’s zodat niet iedereen tegelijkertijd op de speelplaats moet vertoeven en men gemakkelijker afstand kan bewaren.”

Maar het begon deze ochtend al met het ontsmetten van de handen. Aan de ingang had de school alle benodigdheden voorzien. “Voor iedere leerling hebben we mondmaskers voorzien, maar zowat iedereen had er al eentje van thuis uit aan. De leerlingen zijn zich wel bewust van de maatregelen”, aldus de directeur.

Al halen opmerkelijk genoeg vooral de leerlingen opgelucht adem. “Het leek wel vakantie”, zegt Rutger Vanstockstraeten (18) “En ook al kregen we opdrachten en afstandsonderwijs, ik kon me hier moeilijk voor motiveren. In de ‘gewone’ les lukt dat wél.” Ook Rune Motton (17) is blij: “Vooral in het begin was het wat verwarrend, maar het lukte om zelf de leerstof erdoor te krijgen. Al gaat er toch niets boven les krijgen in de school.”