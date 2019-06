Leerlingen buitengewoon onderwijs genieten van hun sportdag Christian Hennuy

16u21 0 Tienen In het sportcentrum Houtemveld in Tienen werden vandaag 234 kinderen van het buitengewoon onderwijs verwelkomd, tijdens de ‘Junior Sport-AVAL’-dagen. Dit event is een organisatie van de sportdienst Tienen, de Sportregio Getevallei en Sport Vlaanderen i.s.m. MOEV en is uniek in Vlaams-Brabant. Het werden sportdagen op maat van het bijzonder onderwijs.

De ‘Junior Sport-AVAL’-dagen voor de BUSO-scholen zijn dit jaar aan hun zesde editie toe. Op donderdag kwamen de secundaire scholen aan de beurt, op vrijdag komen nog 170 leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs aan bod. De deelnemende scholen zijn BUSO Ter Bank, BUSO en SLO Mariadal, Woudlucht, Zonnegroen en Klavertje 4 Vilvoorde. Alle deelnemers konden in een gezellige en ludieke sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Op het programma: badminton, BMX, dans, deathride, handbal, judo, katapultschieten, klimmen, lasershooten, petanque, wandelen en knuffelen met pony’s, yoga ... “Dit zijn wel unieke sportdagen”, weet Michel Roskin, voorzitter van de Sportregio en ambtenaar van de Tiense Sportdienst. “Er waren heel wat kinderen bij met autisme of een mentale beperking. Wat ook fijn is, is dat de begeleiders ook participeren”.