Leerlinge VIA Tienen met haar gezin in quarantaine geplaatst Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

11u52 0 Tienen Na het Atheneum van Tienen, waar vorige maandag een scholier positief testte op het coronavirus, is nu ook een geval opgedoken in scholengroep VIA.

De ouders van de VIA-leerlingen kregen maandagochtend een mail van de schooldirectie toegestuurd. “Ik kan momenteel niet veel meer zeggen dan wat er in die mail staat”, zegt algemeen directeur SO Schoolbestuur Sint-Paulus Tom Sevenants. “We hebben vernomen dat een leerling uit het derde jaar STWa samen met haar gezin uit voorzorg in quarantaine werd geplaatst. Dit gebeurde nadat de vader van het gezin, die onlangs om professionele redenen in Noord-Italië was, ziek geworden is. Voorlopig vertonen de andere gezinsleden geen ziektesymptomen. De nodige stalen werden genomen ter controle van het coronavirus.”

Alert blijven

De school vraagt ouders om alert te zijn voor eventuele ziektesymptomen bij hun kind en bij twijfel de huisarts te contacteren. “De preventieve maatregelen, die al meermaals gecommuniceerd werden, blijven uiteraard van kracht. Leerlingen en personeelsleden die geen ziektesymptomen vertonen, kunnen naar school blijven komen”, besluit directeur Sevenants.