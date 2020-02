Leerling naar ziekenhuis door druggebruik tijdens bezinningsdagen Kristien Bollen & Vanessa Dekeyzer

18 februari 2020

18u33 18 Tienen Een leerling uit het derde middelbaar van school VIA aan de Waaiberg in Tienen is vrijdag naar het ziekenhuis gebracht. Op de bezinningstweedaagse van de school werd hij onwel nadat hij drugs gebruikt had. Eén andere leerling werd nog betrapt op het bezit van drugs, vier andere leerlingen gaven toe met drugs te experimenteren.

Zo’n 150 leerlingen van het derde jaar vertrokken donderdag voor een tweedaagse bezinning naar Westmalle. Onder begeleiding zouden de leerlingen die twee dagen aandacht besteden aan teambuilding, zingeving, gesprek en ontspanning; waarden waar de school veel belang aan hecht.

Donderdag werd een leerling geconfronteerd met vermoedens rond drugbezit. “We beslisten om de leerling niet langer deel te laten nemen aan de bezinning. De ouders werden door de leerlingenbegeleiding gecontacteerd met de vraag om hun kind te komen ophalen. Uit angst voor deze maatregel is de leerling weggelopen. De leerling werd gelukkig snel en ongedeerd door collega’s teruggevonden, en vervolgens door de moeder naar huis gebracht”, zegt directeur van de tweede graad Koen Vandevenne.

Helaas werd vrijdag een andere leerling onwel en werden de hulpdiensten onmiddellijk gecontacteerd. “Uit het onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er sprake was van druggebruik. Diezelfde avond kregen we het bericht van de ouders dat de leerling weer in orde was.”

Experimenteren

Toen de medeleerlingen vrijdagavond terug op school aankwamen, werden nog vier andere leerlingen ondervraagd. Ook zij gaven toe dat ze met drugs experimenteerden. De school bracht daarna hun ouders daarvan op de hoogte. “We hebben de politie ook meteen ingelicht”, verduidelijkt directeur Koen Vandevenne. De politie bevestigt op de hoogte te zijn van de incidenten, maar kan over deze zaak niet communiceren.

Sanctie

De school zit verveeld met het incident en neemt de nodige maatregelen. “Er zal een sanctie en tuchtprocedure volgen voor deze betrokken leerlingen”, zegt algemeen directeur Tom Sevenants. “We communiceerden bewust pas maandag naar de ouders, zodat we geen paniekinformatie verspreidden, maar enkel juiste feiten. Er zijn steeds twee kanten aan een verhaal, die je eerst moet aanhoren.”

“We hebben een beleidsplan ‘Drugs op school’. Enerzijds behandelt dat plan preventie en educatie, en anderzijds is er de pijler zorg en begeleiding. Natuurlijk wil je niet dat er drugs circuleren in je school, maar je mag er als directie ook niet blind voor zijn. Daarom zetten we sterk in op educatie. Dit doen we samen met de ouders en externe partners, zoals de politie en de stadsdiensten. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor zijn kind en blijven we ijveren voor een drugsvrije school”, besluit algemeen directeur Tom Sevenants.