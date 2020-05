Leerkrachten VIA Tienen verrassen leerlingen met videoboodschap Vanessa Dekeyzer

05 mei 2020

13u23 4 Tienen Maandag beginnen de leerlingen van VIA Tienen hun derde week afstandsonderwijs met nieuwe leerstof. Maar naast de online lessen en opdrachten hebben hun leerkrachten nog een andere verrassing in petto: een originele videoboodschap waarin ze hun betrokkenheid en hun bewondering voor hun leerlingen niet onder stoelen en schoolbanken steken.

“We vonden dit erg belangrijk voor onze leerlingen”, zegt leerkracht PAV en Informatica Sofie Claeskens. “Tijdens onze live-sessies merken we dat de leerlingen de school missen, en dan vooral het sociale contact met hun vrienden en zelfs hun leerkrachten. Maandag was hét ideale moment om een enthousiaste boodschap uit te sturen. Op die manier voelen we nog steeds de betrokkenheid tussen elkaar, want anders duurde die periode tot aan de hervatting van de lessen toch wel heel erg lang.”

Leerkrachten van de school twijfelden niet en stuurden een eigen foto met een persoonlijk berichtje door. De L.O.-leerkrachten zorgden voor een vrolijke noot. “Ook voor ons als leerkracht is dat niet gemakkelijk”, vult leerkracht Frans en IO Philippe Opsomer aan. “Een school zonder leerlingen is een school zonder leven. We missen ook die fysieke aanwezigheid van onze leerlingen. In het afstandsonderwijs is zo’n ‘feel good-boodschap’ minstens zo belangrijk als het aanbieden van nieuwe leerstof.”

Ontroerend

“Zoveel collega’s van alle jaren hebben meegewerkt en echt nagedacht over hun inzending. Dat doet enorm veel plezier!”, aldus Philippe Opsomer. “Het eindresultaat heeft ook mij ontroerd”, aldus Sofie Claeskens. “Nochtans heb ik alle foto’s op voorhand gezien. De reacties van leerlingen, ouders en collega’s waren erg dankbaar en enthousiast. Onze leerlingen en onze collega’s zijn goed bezig en als school hangen we toch sterk aan elkaar!”

Hier vind je de link naar het filmpje.