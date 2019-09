Leer zelf zweefvliegen met ‘Start to fly’ Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

11u15 0 Tienen In het kader van de elfde editie van de maand van de sportclub van Sport Vlaanderen organiseren de aangesloten clubs van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs voor het eerst een gezamenlijke introductieavond ‘ Start to Fly’ op vrijdag 20 september.

De dertien zweefvliegclubs van de Liga vormen één erkende opleidingsorganisatie en zullen die avond hun hangars en clubhuizen openzetten. Tijdens deze introductieavond zullen de deelnemers meer uitleg krijgen over het zweefvliegen, de werking van de club en het verloop van de opleiding tot zweefvliegpiloot. Ook kan men kennismaken met de vloot van de club.

“Zweefvliegen is de meest haalbare en betaalbare manier van vliegen. Iedereen vanaf 14 jaar kan leren zweefvliegen en je vliegvergunning kan je behalen vanaf 16 jaar”, zegt Mattijs Cuppens van zweefvliegclub De Wouw in Goetsenhoven. “Jong geleerd is oud gedaan, maar uiteraard kan je op eender welke leeftijd instappen.”

Inwoners van Tienen en omstreken kunnen vrijdag terecht bij de Koninklijke Vliegclub De Wouw op het vliegveld van Goetsenhoven. Om 19 uur geven Julie (22) en Sam (17) uitleg over het verloop van hun opleiding tot zweefvliegpiloot. Daarna vertelt Laure (22) over hoe het zweefvliegkamp bij De Wouw een springplank was naar een opleiding tot lijnpiloot. Als afsluiter kunnen de deelnemers met al hun vragen terecht bij de clubleden, zodat de zweefvliegsport geen geheimen meer voor hen heeft.

Voor meer informatie over dit evenement en deelnemende clubs kan men terecht op de website www.zweefvliegen.be. Alle informatie over de kennismakingsavond in Goetsenhoven is te vinden op www.dewouw.net/zweefvliegen.