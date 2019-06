Lazuur is grote slokop op Matexi Awards VDT

14 juni 2019

Matexi reikte voor het vierde jaar op rij de Matexi Award voor het Meest Verbindende Buurtinitiatief uit. In de categorie ‘particuliere projecten’ kwam ‘Lazuur’ uit Tienen als winnaar uit de bus. Deze aflossingswedstrijd tussen buurten wordt jaarlijks georganiseerd door burgerbeweging OpgewekTienen.

Bij de lokale besturen mocht de stad Herstal de hoofdprijs in ontvangst nemen met het project ‘Cet été, prends ta place!” (vrij vertaald: Kies deze zomer jouw plaatsje). TV Kortenaken, een senioreninitiatief dat spontaan uitgroeide tot een bruisende ontmoeting van heel diverse groepen en mensen, belandde op de tweede plaats. De winnaars werden bekendgemaakt door Herman Van Rompuy, minister van Staat en oud-voorzitter van de Europese Raad. Ze ontvingen een geldprijs om hun initiatief verder uit te bouwen.

Nieuw dit jaar was dat het grote publiek zijn favoriet in elke categorie kon kiezen dankzij de online stemming. De Panna Cup in Ham won in de categorie ‘lokale besturen’. Bij de particuliere initiatieven ging ‘Lazuur’ met een tweede award lopen.