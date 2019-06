Laureatententoonstelling beeldatelier Christian Hennuy

12 juni 2019

Van vrijdag 14 juni tot 26 juni is er in het Suikermuseum aan de Grote Markt 4 de laureatententoonstelling van de 2de graad beeldatelier van de ART Academie, met de titel ‘It’s just beginning’. Na 4 jaar behalen 11-jarige kinderen de basiscompetentie van de tweede graad. De tentoonstelling licht de verschillende kunstbelevingen, disciplines en materialen uit. De leerlingen stellen dan ook met trots hun werken voor op de laureatententoonstelling. Op vrijdag 14 juni van 17.45 uur tot 18.45 uur is er nog hun diploma-uitreiking. Om 19 uur is er de opening van de expo voor volwassen. Info: info@erfgoedsitetienen.be, 016/81.32.71