Laatste bieten komen toe in Tiense Suikerfabriek, ondanks de droogte toch een geslaagd bietenseizoen Kristien Bollen

27 januari 2020

19u05 0 Tienen De Tiense Suikerfabriek draait op volle toeren sinds de start van de campagne op 24 september. Morgen, dinsdag 28 januari, zal er na 128 dagen er een eind aan komen. Dan komen de laatste bieten binnen, die zullen dan in de nacht van dinsdag op woensdag allemaal verwerkt zijn. Tot voor enkele jaren geleden keek men al bij de jaarwisseling uit naar het eind van de campagne; dit jaar gaat de verwerking dus nog bijna de hele maand januari door.

“Er wordt een grote hoeveelheid bieten hier verwerkt omdat we in Tienen een hoeveelheid van de bieten - bestemd voor de fabriek in Wanze dat wat opstartproblemen kende - mee verwerken. De Tiense Suikerfabriek verwerkt de bieten optimaal en werkt verder aan een stabiele productiecapaciteit, goede kwaliteitscijfers én een hoog productierendement”, verduidelijkt Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken.

Sterk gewas

De aanhoudende droogte in de zomerperiode dreigde op het eerste zicht heel wat roet in het eten (of beter gezegd suiker) te gooien. “We mogen stellen dat de bieten in onze regio goed hebben stand gehouden tijdens de droge zomerperiode. Suikerbieten hun wortels groeien tot diep in de grond (de wortels kunnen tot twee meter lang zijn, red.), hierdoor hebben de bieten water gevonden doorheen de droge periode. We merkten ook dat het loof ‘s ochtends niet overeind kwam, wat niet direct negatief is maar een bescherming van de plant tegen overmatige verdamping. We zijn uiteraard trots dat we in een zeer goede regio zitten voor bietenteelt. We hebben zeer goede en ervaren planters én er is een goede samenwerking met de fabriek. Het weer kunnen we helaas niet zelf bepalen maar zelfs met de aanhoudende droogte vallen de resultaten mee, zeker in vergelijking met de omringende regio’s in Europa”, zegt Jan Ingels.

Dit jaar blijft de suikeropbrengst rond een gemiddelde. “De suikerrijkheid zit ietsje boven de 17,5 procent en de opbrengst van de bieten is ongeveer een 90 ton per hectare. Naar suikergehalte en opbrengst per hectare is dit dus wel een geslaagd bietenseizoen”, aldus de directeur van de Tiense Suikerfabrieken. Als je weet dat de suikerfabriek ook nog eens gemiddeld 14.000 ton bieten per dag verwerkt.....

Blijven innoveren en investeren

Het vlotte verloop van de voorbije campagne valt niet zomaar uit de lucht. De harde inspanningen op gebied van voorbereiding, onderhouds- en investeringsvlak werpen dus hun vruchten af. Naast de preventieve onderhoudswerken die cruciaal zijn investeert men jaarlijks 15 miljoen euro in de twee verwerkingssites Tienen en Longchamps.

“Zo lanceerden we de nieuwe zeskant klontjes, een volledig nieuw innovatief klontje: ontwikkeld in Tienen met een unieke zeskantige vorm. De respons op de markt is positief en het klontje wordt ook op de Franse markt gelanceerd als ‘hexagoon’ klontje. We investeerden ook in een tweede productielijn voor parelsuiker waarbij we ze met de nieuwste technologieën op maat ontwikkelen en produceren. Deze is volop in productie en geïntegreerd in de nieuwe suikermodule of ook wel de ‘kathedraal’ genoemd. Naar de toekomst toe zijn de eerste stappen genomen voor een nieuwe opslagtank voor suikersap met een capaciteit van 37.000 ton, wat externe transporten moet reduceren. Ook zijn de werken voor een nieuw opslagmagazijn voor hulpgrondstoffen gestart”, besluit Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken.