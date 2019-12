Laat je veilig vervoeren van oud naar nieuw Kristien Bollen

18 december 2019

06u21 0 Tienen Als je met oudjaar een feestje wil bouwen, of lekker wil gaan eten op restaurant, dan is het belangrijk dat je veilig thuis geraakt nadien. Je kan zelf BOB zijn voor je vrienden en familie, maar je kan ook een beroep doen op De Lijn of JAT event drivers.

De chauffeurs van De Lijn zorgen voor een veilige rit zonder parkeerstress. Voor 4 euro reis je op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag vanaf 18.00 uur onbeperkt met alle bussen van De Lijn (behalve met de Limburgse snellijnen). In onze gemeente rijdt lijn 380 Leuven – Boutersem – Tienen.

JAT event drivers staat paraat om mensen in en rond Tienen, Linter, Glabbeek, Boutersem en Zoutleeuw veilig te vervoeren tijdens oudejaarsnacht. Wil je op dinsdag 31 december ’19 tussen 18.00 en 23.45 uur naar je bestemming gebracht worden, dan is reserveren nodig voor zondag 29 december ’19 om 19.00 uur. Dit kan via www.jateventdrivers.be of de nummers 0474 18 92 84 / 0474 18 92 88 en 0474 18 92 89.

Tijdens het feestgedruis brengen JAT event drivers je veilig thuis vanaf 00.15 uur tot 06.00 uur, zonder reservatie. Nieuw dit jaar is dat er vanaf 01.30 uur vijf wagens klaar zullen staan aan zaal Manege in Tienen. Hou wel rekening met piekmomenten tussen 02.00 en 04.00 uur.

Ook tijdens de Après Ski Party op zaterdag 21 december op de Kalkmarkt zal de vereniging zorgen voor veilig vervoer.

Rijden onder invloed van alcohol blijft ook in Vlaams-Brabant een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. De lokale politie waakt tijdens de eindejaarsperiode over de veiligheid van de feestvierders met gerichte alcoholcontroles. Deze controles sluiten aan bij de BOB-campagne van het VIAS Institute. Vooraf een goede BOB kiezen of je laten vervoeren door JAT event drivers of De Lijn is de boodschap.

Meer info vind je op www.jateventdrivers.be en www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/oudejaar- 2019-2020.