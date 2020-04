Laagste inschrijver voor heraanleg van Grote Markt is gekend Vanessa Dekeyzer

07 april 2020

13u47 0 Tienen Enkele weken geleden werden de nutswerken op de Grote Markt stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. Het is nog de vraag wanneer deze heropgestart kunnen worden. En nog een grotere vraag is hoever het nu eigenlijk staat met de procedure voor de eigenlijke heraanleg van de Markt.

Omdat bij een eerdere procedure de ingediende offertes een flink stuk hoger lager dan de ramingen, besloot de stad eind vorig jaar om de openbare procedure stop te zetten en een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ op te starten voor lot 1. Het gaat daarbij om de opbraak van het plein, de vernieuwing van de riolering en de nieuwe pleinaanleg.

Drie offertes kwamen binnen bij de stad. “Online overleg maakt het gelukkig mogelijk om de procedure verder te laten lopen”, zegt schepen van Infrastructuur, Tom Roovers (Groen). “De laagste inschrijver is gekend. We wachten nu op groen licht van Fluvius, als medeaanbesteder. Dan kan het gunningsverslag naar het schepencollege en kunnen we communiceren.”

Normaal zouden de werken na Suikerrock kunnen opstarten. Maar of de afscheidseditie van dit festival zal kunnen plaatsvinden, blijft tot op vandaag ook onduidelijk.