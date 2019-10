Kweikersfeest lokt veel volk naar ‘t Schip “We hebben als stad getoond hoe fier en rijk we zijn op het vlak van sociaal engagement en participatie” Vanessa Dekeyzer-Kristien Bollen

10 oktober 2019

21u01 0 Tienen ’t Schip was dit keer de locatie waar de Tienenaars massaal samentroepten om hun feestdag, de Kweikersdag, te vieren. De stad en opgewekTienen hadden heel wat in petto om er een feest voor jong en oud van te maken.

Het feest startte al vroeg in de namiddag met animatie, workshops, expo’s, wandelingen en uiteraard ook een hapje en tapje. Tiens brouwer Miel Mattheus kon uiteraard niet ontbreken met zijn Tiense Kweiker bieren. “Ik woon intussen al 55 jaar in Tienen en twintig jaar geleden heb ik zelf nog de spotnaam Tiense Kweiker weer in de omloop gebracht. Toen hoorde je die niet veel meer in de stad. Om die spotnaam weer wat meer ingang te doen krijgen, heb ik dan het bier Tiense Kweiker op de markt gebracht. Ik ben vandaag zeer blij om hier te mogen staan op een topevenement, dat gedragen wordt door burgers. Proficiat opgewekTienen!”

“’t Schip is een gezellige buurt in het centrum van de stad, geflankeerd door enerzijds de Vesten en anderzijds de Reizigersstraat en Beauduinstraat, de ideale locatie dus om de Kweikersdag te organiseren”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. In de namiddag zakte al heel wat volk naar het plein af en dan was het vooral uitkijken naar De Lazuur.

Maar liefst twaalf enthousiaste teams kwamen aan de start van deze sportieve wedstrijd tussen de buurten en wijken in Tienen. De deelnemers legden een parcours van 300 meter af tussen zwembad De Blyckaert en ’t Schip en droegen daarbij een zelfgemaakt schaap op de schouders. Het schaap Gigi uit de Gilainstraat mocht, nadat het eerder tot mooiste schaap werd verkozen, met 50 meter voorsprong aan de wedstrijd beginnen.

Het was een ongelooflijke strijd, schapen werden gedragen. De verschillende contreien liepen tegen elkaar, alsof hun leven er van af hing. Supporters hebben de longen uit hun lijf geroepen, supporters hebben alles gegeven. Het was een geweldige avond van samenzijn. De laatste van de 1à rondes die iedere contrei moest afleggen, liep het DOK (Diestsesteenweg, Oplintersesteenweg en Kabbeeksepoort) op de tweede plek. In de laatste en tiende ronde ging men over tot een heuse rush en ongelooflijke inhaalbeweging en finishte als eerste. De Gouden Lazuurvlag is voor hen.

Na De Lazuur was het feest nog niet gedaan, want de intrede van de Tiense reuzen volgde. Tientallen gekostumeerde figuranten beeldden knap uitgewerkte taferelen uit met in de hoofdrol de reuzen Jan, Mie, Tiske en Nieke. De dag werd afgesloten met het samenzangmoment ‘Allez Chantez’. “De Kweikersdag was top”, zegt Tienenaar Peter Van Impe. “We hebben als stad getoond hoe fier en rijk we zijn op het vlak van sociaal engagement en participatie. Ik kijk nu al ontzettend uit naar volgend jaar, want dan gaat de Kweikersparade weer uit!”

En die heeft als thema ‘transformatie’. Verenigingen, organisaties, buurten, dorpen en burgers die zin hebben om te figureren en mee te werken aan de kostuums of de overkoepelende organisatie, kunnen zich melden bij opgewekTienen (gsm 0498 68 44 10, opgewekTienen@opgewekTienen.be).