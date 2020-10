Kweikers doven de lichten voor Nacht van de Duisternis Kristien Bollen

09 oktober 2020

Op zaterdag 10 oktober dooft men de verlichting ter gelegenheid van de ‘Nacht van de Duisternis’. Ook de stad Tienen doet mee, tijdens de Kweikersdag. Tussen 19 en 23 uur wordt de straat- en monumentverlichting uitgeschakeld in het centrum van de stad en in de deelgemeente Bost.

Met ‘Nacht van de Duisternis’ zetten Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde de impact van lichtvervuiling in de kijker. Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. De gevolgen zijn nefast. Niet alleen wordt er op die manier energie verspild, het kan ook leiden tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen. Ook het bioritme van planten en dieren wordt hierdoor verstoord.

De stad Tienen wil dit mee onder de aandacht brengen en dooft daarom op zaterdag 10 oktober de straat- en monumentverlichting om de inwoners te laten proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Concreet zullen de volgende locaties tussen 19 en 23 uur in het duister gehuld worden: Grote Markt, Peperstraat, Wolmarkt, Nieuwstraat, Beauduinstraat, Oude Kleerkopersstraat, Veemarkt, Oude Leuvensestraat, Ketelmakersstraat, deel Kliniekstraat, Kattenstraat, Kleine Kattenstraat, Sint-Jorisplein, Rijschoolstraat, Leuvensestraat, Gilainstraat, Academiestraat, Ooievaarstraat, Paardenbrugstraat en Bost centrum.

Het is een speciale editie van de ‘Nacht van de Duisternis’: het is dan immers ook de Kweikersdag. Een reden te meer om het thuis gezellig maken door de lichten te doven, of bv. veilig een kaarsje voor het raam te plaatsen. Misschien zit er wel een coronaveilige avondwandeling in om bij helder weer de sterrenhemel te bewonderen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de lichthinder te beperken.