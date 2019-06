KVK Tienen gehuldigd Christian Hennuy

07 juni 2019

09u18 6

Dit jaar waren er 9 ploegen die kampioen speelden in Tienen: een record. En dat terwijl er vorig jaar geen enkele was. Bij die kampioenen ook KVK Tienen. Ze gingen onder leiding van trainer Jo Claes prima van start in de derde amateurklasse en bleven maar liefst 17 wedstrijden ongeslagen. De Tiense fans werden vooral in eigen Bergéstadion verwend, want KVK ging daar slechts één keer onderuit. De club had de beste verdediging van de reeks en ook de aanval was prima. Meer dan een maand voor het slot van de competitie kon op het veld van achtervolger Houtvenne de titel gevierd worden. Een welkome titel na de helse periode waar KVK voorheen door moest.