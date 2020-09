KVK Tienen en trainer Jo Claes beginnen aan bekeravontuur met uitmatch in Tertre Hautrage: “Iedereen snakt naar droomaffiche tegen eersteklasser” Stijn Deleus

10 september 2020

19u58 0 Tienen Eindelijk mag ook promovendus KVK Tienen voor de knikkers gaan strijden. We zijn nu al super benieuwd hoe de kersverse eerstenationaler het er in competitieverband vanaf gaat brengen. Maar als opwarmertje wacht hen eerst de Beker van België en een verplaatsing naar Tertre Hautrage. “Het zou fantastisch zijn om nog eens een eersteklasser in het Bergéstadion te mogen verwelkomen”, droomt Jo Claes.

De Waalse derdenationaler mag eigenlijk geen probleem vormen voor de troepen van coach Claes, nadat in de voorbereiding de ene na de andere ploeg uit de hogere reeksen over de knie werd gelegd.

“We hebben er bewust voor gekozen om niet zomaar tegen Janneke en Mieke te sparren en met vijf overwinningen en één gelijkspel in Diegem mogen de resultaten gezien worden”, oordeelt de Tiense T1. “De invulling kon hier en daar nog beter, maar ik had niets anders verwacht na vijf maanden zonder wedstrijd. En sowieso moet je altijd wel een paar nieuwe spelers inpassen en dat heeft nu éénmaal z’n tijd nodig. Het was ook gewoon een vreemde periode natuurlijk, met oefenmatchen die eerst afgelast werden en vanaf half augustus dan toch mochten doorgaan. Maar goed, we zijn het alles bij mekaar goed doorgekomen en hebben nog 2,5 week de tijd om ons klaar te stomen voor de start van de competitie.”

Rustig seizoen

Niemand zal het ons kwalijk nemen als we stellen dat met een derde opeenvolgende titel zich pas echt een onwaarschijnlijk scenario zou aftekenen voor KVK. “Dat is ook zo, dus het is je vergeven”, lacht de succescoach. “We moeten realistisch en nuchter zijn, want eerste nationale is een grote stap voor iedereen. Niet vergeten dat van de vaste wedstrijdkern zo’n 5 à 6 jongens nog de periode in derde amateurklasse hebben meegemaakt. Maar het spreekt voor zich dat ze één voor één de kwaliteiten hebben om ook op dit niveau hun mannetje te staan. Daarbij komt dat de nieuwkomers allemaal iets extra’s brengen, dus we kijken het nieuwe seizoen op onze eigen manier ambitieus tegemoet. De tegenstand zal uiteraard niet min zijn met verschillende profclubs in de reeks, maar we zullen ons zeker weren in de hoop een rustig seizoen door te maken.”

Strijden voor droomaffiche

Maar eerst is er dus de Beker van België, waarin de Suikerjongens in staat moeten zijn om verschillende rondes mee te draaien.“Klopt ja en ik vind ook dat we onszelf die ambitie moeten opleggen”, maakt Jo Claes zich sterk. “Tertre Hautrage is wel een verraderlijke tegenstander op dat kleinere veld dat er allesbehalve biljartvlak bijligt. Maar dat mag geen excuus vormen. Met nadien wellicht Bambrugge uit derde nationale is de kans niet gering dat we mee de pot ingaan met de clubs van 1B en zo konden strijden voor een galamatch tegen een eersteklasser. Ik denk dat iedereen met een hart voor de club echt snakt naar zo’n affiche, dus we gaan er alles aan doen om te proberen zover te geraken.”